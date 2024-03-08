Сумку с расчлененным трупом нашли в Ленобласти Сумку с останками нашли в поселке Симагин в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Возле братского захоронения в СНТ «Надежда» поселка Симагино в Ленинградской области местный житель обнаружил подозрительную сумку, передает РЕН ТВ. Как уточнил источник телеканала, внутри оказались человеческие останки.

Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека, — рассказал собеседник.

По его словам, человек, судя по всему, умер уже давно. Теперь в инциденте будут разбираться правоохранительные органы. Личность погибшего пока устанавливается.

Ранее труп 17-летнего подростка обнаружила его бабушка в квартире жилого дома в Старой Купавне в Московской области. На теле несовершеннолетнего были термические ожоги, а в руке — оплавленный смартфон. Причины смерти подростка пока не установлены. Сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку. В частности, проверяются родители погибшего на предмет исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

До этого в подмосковном Сергиевом Посаде в строительной бытовке 26 февраля нашлись тела мужчины и женщины со следами обморожения, частично объеденные кошками. Погибших обнаружил их знакомый, который решил наведаться в гости. Он видел обоих живыми примерно две недели назад. При этом уже тогда погибшие не выходили долгое время с участка из-за обморожения нижних конечностей.