В МВД рассказали, как задержали напавшего на женщину сумасшедшего

https://static.news.ru/photo/5088f2de-7f39-11eb-afbb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде психически больной мужчина с заточенной стамеской напал на женщину и ранил полицейского. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе Волгограда. Полицейский заметил мужчину в трико и тапочках, который размахивал предметом, похожим на нож. Сотрудник полиции потребовал бросить оружие, в ответ тот накинулся на него. В ходе завязавшейся потасовки мужчина ранил полицейского и бросился бежать, по пути продолжая угрожать прохожим.

В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление по телефону и продолжил преследование этого человека в жилом квартале. Мужчина по пути угрожал прохожим этим предметом, вёл себя агрессивно, бросал кирпичи в машины, — цитирует РИА Новости сообщение.

Злоумышленник был задержан после применения газового баллончика. У него изъяли заточенную стамеску. После того как его доставили в больницу, выяснилось, что утром он ранил на улице женщину, нанеся ей множественные раны головы и кистей рук.

Задержанный оказался психически больным человеком. Недавно его выпустили из лечебницы.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские учёные из Университета Фиренце провели исследование и выяснили, какой тип людей лучше всего переносит пандемию коронавирусной инфекции. В изучении аспектов психической реакции приняли участие множество людей, однако в финальную выборку вошли 619 человек, средний возраст которых составлял 31,3 года. По результатам исследования выяснилось, что лучше всего все аспекты пандемии переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди с признаками психопатии.