Сухогруз под флагом Белиза сняли с мелководья под Анапой

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Севший на мель под Анапой во время шторма в ноябре сухогруз Blue Shark сняли с мелководья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. В настоящее время судно буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя и других систем и оборудования.

Многофункциональному аварийно-спасательному судну «Спасатель Ильин» и спасательному буксиру «Меркурий» <...> удалось снять судно с мели в 22:30 в пятницу. В данный момент спасатели буксируют судно на чистую воду, где экипаж опробует работу главного двигателя и других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ», после чего спасательная операция будет окончательно завершена, — говорится в сообщении.

Судовладелец подписал соглашение с Морспасслужбой о проведении операции по снятию корабля с мелководья 19 декабря. Сухогруз находился на мели с 27 ноября. Проблема была устранена силами и средствами спасателей Азово-Черноморского фидиала ФГБУ Мосспасслужбы. Состояние экипажа оценивается как нормальное, судно не повреждено, угрозы для экологии нет, добавили в пресс-службе.

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза 26 ноября ожидал в морском порту Тамань погрузки ячменя для отправки в Египет. Получив штормовое предупреждение, экипаж перевел сухогруз на якорную стоянку. Около 23:00 по московскому времени сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, после чего оно начало дрейфовать в сторону берега и село на мель. Судно унесло почти на 60 км — к поселку Витязево. По информации Росморречфлота, на борту находился 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта.

Также в Керченском проливе в конце ноября c якорей сорвались теплоходы «Иртыш ривер» (в акватории порта Кавказ) и «Сатурн-1». На первом находились 15 человек. В том же проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», позже им удалось встать на якорь.