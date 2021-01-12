Сугробы в Москве вырастут до 30 см

https://static.news.ru/photo/b53183d4-54d4-11eb-8336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метели и снегопады на этой неделе могут довести сугробы в столице до 25–30 сантиметров. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».

Причиной назван средиземноморский циклон, который заденет Москву своим северным краем уже в четверг, 14 января. Он принесёт с собой снегопады и метели, которые местами будут сильными.

В столице может выпасть до 5–10 миллиметров осадков. На юге Подмосковья ожидаются ещё более сильные осадки, там местами выпадет до 10–15 миллиметров, — цитирует сообщение синоптиков «Москва 24».

При этом синоптики прогнозируют, что в последние дни недели похолодание в столичном регионе выйдет на пик. В выходные морозы окрепнут до минус 15 — минус 20 градусов днём и минус 19 — минус 24 градусов ночью.

Как писал NEWS.ru, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что впервые за зиму на европейскую часть РФ начнёт поступать арктический воздух, что приведёт к морозам, соответствующим климатической норме.

Он добавил, что погода будет «возвращаться к зимнему режиму» на всей европейской территории РФ, особенно на её северной и центральной части. Это будет связано с «открытием ворот для вхождения северных воздушных масс».