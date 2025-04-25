Судья ВС Татарстана оказался налоговым резидентом другой страны Глава ВС Юсупов оказался налоговым резидентом Казахстана

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Уволившийся из-за американского гражданства детей глава Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов оказался налоговым резидентом Казахстана, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, он получит выходное пособие в размере 5 млн рублей и пенсию в 130 тысяч.

В 2023 году против супруги судьи Эльвиры и его 19-летнего сына Гаяза было возбуждено уголовное дело за сокрытие второго гражданства. Юсупов под следствие не попал, хотя глава СК России Александр Бастрыкин был осведомлен о ситуации.

При этом сам Юсупов получил индивидуальный идентификационный номер в Казахстане в августе 2022 года, чтобы иметь возможность открывать счета в иностранных банках.

В ходе расследования в телефоне Гаяза нашли переписку, где он интересовался прохождением службы в армии США. Также выяснилось, что на его имя оформлена американская банковская карта, при этом учится он в казанском вузе. Суд по делу его жены и сына уже начался, но сами обвиняемые на заседания не приходят — формально они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Юсупов подтвердил наличие американского гражданства у своих детей. По его словам, он уведомил российские власти о втором гражданстве семьи и состава преступления нет. Дети получили паспорта США после рождения в Нью-Йорке.