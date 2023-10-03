Ставропольский судья в обед поехал за закладкой и попался полицейским SHOT: Ставропольский судья попался полиции во время поисков закладки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о задержании полицейскими судьи Ставропольского краевого суда за наркотики. По сведениям канала, мужчина сначала пытался откупиться, но когда полицейские ему отказали, стал убегать и по дороге скинул найденные наркотики.

По информации SHOT, 37-летний Халим. Т. был задержан 19 сентября после того, как взял за гаражами в Ейске сверток с запрещенным веществом, за закладкой он отправился в обеденный перерыв в будний день.

Канал утверждает, что в разговоре со стражами порядка мужчина признался в покупке незаконного курительного вещества и предложил полицейским денег, чтобы замять дело, однако те не согласились.

Получив отрицательный ответ, подозреваемый стал убегать и по дороге выбросил найденные наркотики, но полицейские его догнали и нашли сверток.

Канал пишет, что судья Халим Т. входил в состав коллегии по уголовным делам, через неделю после встречи с полицейскими он добровольно ушел в отставку. Сейчас выясняется, рассматривал ли он дела в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в доме экс-главы подмосковного Ступино 53-летней Веры Назаровой нашли нарколабораторию. Во время обысков правоохранители изъяли пять килограммов готовых наркотиков и сырье для изготовления веществ, а также большое количество оборудования и костюмов химзащиты.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.