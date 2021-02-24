Суды рассмотрели почти три тысячи дел на участников протестов в Москве

https://static.news.ru/photo/dbfb1eac-76a9-11eb-8f07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские суды рассмотрели 3751 дело на участников акций в поддержку политика Алексея Навального, которые проходили в столице 23 и 31 января, а также 2 февраля. Всего силовики направили на рассмотрение 5716 дел с обвинениями в административных правонарушениях.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху Евгений Агафонов был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на пять тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провёл в полицейском участке девять часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был, писал NEWS.ru.