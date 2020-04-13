Суды Москвы рассмотрели 10 дел за нарушения самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c70dedf2-7d95-11ea-bef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичные суды поступили ещё 10 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Были рассмотрены восемь материалов, штрафы по ним составили 15 тысяч рублей. Ещё два дела возвращены на устранение недостатков.

Оштрафованные жители столицы находились в общественном месте на расстоянии более 100 метров от места фактического проживания. У них не было для этого необходимости и оснований, которые предусмотрены действующими нормами.

Они игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции, — сообщили в суде ТАСС.

29 марта в Москве был расширен режим повышенной готовности согласно указу Сергея Собянина. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Выходить из дома можно в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора, на прогулку с собакой не дальше 100 метров от дома, а также на работу. Позже мэр Москвы объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе.

NEWS.ru писал, что Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей компанию из трёх человек за нарушение самоизоляции. Было выписано три постановления о назначении административного наказания в размере 15 тысяч рублей.

В Москве зафиксировано 11 513 случаев заражения коронавирусом, 837 человек выздоровели, 82 умерли.