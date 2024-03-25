В Петербурге судимый иностранец надругался над 12-летним ребенком РЕН ТВ: в Петербурге возбудили дело после надругательства приезжего над девочкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранный гражданин, ранее судимый за хулиганство, покушение на изнасилование и домогательства, надругался над 12-летней школьницей в подъезде дома в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. По его данным, подозреваемого задержали по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее неоднократно судимый мужчина надругался над 12-летней девочкой в одном из домов по улице Звездной, — заявил источник канала.

Задержанный мужчина не имел регистрации и постоянного места жительства на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Предполагается, что иностранец мог приставать к еще одной девочке, правоохранители изучают эту информацию. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее СМИ сообщали, что в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге было найдено тело 56-летнего заключенного, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку.

До этого в Москве суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двоюродного племянника министра иностранных дел Франции Бенжемена Сежурне. Его признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки.