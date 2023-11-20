Судимые экс-вагнеровцы похитили и держали в плену бизнесмена из Дагестана Mash: судимые экс-вагнеровцы похитили и держали в плену бизнесмена из Дагестана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена из Дагестана, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, они держали мужчину в плену, требуя у него выкуп в размере 30 млн рублей. Канал уточнил, что перед вступлением в ЧВК бойцы отбывали срок в колонии. Один из них получил срок за убийство и торговлю оружием, а второй — за захват заложника и разбой.

По информации канала, подозреваемые вывезли похищенного бизнесмена на пустырь и грозились убить в случае невыплаты выкупа. Через сутки знакомый пострадавшего привез им 31,5 млн рублей, после чего они отпустили мужчину. Позднее их вычислили и задержали. В отношении экс-бойцов возбудили уголовное дело по двум статьям «Похищение» и «Вымогательство».

Ранее сообщалось, что бывший боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии вернется в тюрьму за изнасилование. Впервые его осудили в 2022 году за убийство и помиловали в 2023 году. В начале ноября этого года он изнасиловал знакомую, которую обманным путем затащил к себе в квартиру. Там он надругался над девушкой, угрожая ножом. Пострадавшей удалось вызвать полицию, которая и освободила ее из квартиры нападавшего.