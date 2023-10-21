Судимая за побои мать пырнула ножом своего сына с криминальным прошлым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судимая за побои женщина пырнула ножом в ходе ссоры своего 17-летнего сына, судимого за покушение на человека, пишет Telegram-канал SHOT. Несовершеннолетнего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. Уголовное дело на данный момент не заведено, проводится доследственная проверка.

В ночь на 21 октября в селе Еловка Балахтинского района Красноярского края между 39-летней безработной женщиной и ее сыном вспыхнула ссора, в результате чего женщина вонзила лезвие в спину своему сыну. SHOT пишет, что нападавшая была судима за побои и кражу, а ее несовершеннолетний сын — за причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством.

Ранее в Санкт-Петербурге фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой помощи убил восьмилетнего сына в квартире на Софийской улице. Перед смертью мальчик позвонил матери и сказал, что «папа сошел с ума». В районе 21:00 мальчик позвонил матери и сказал, что отец крушит дом. Вскоре связь с ребенком оборвалась, и женщина больше не смогла дозвониться ни до него, ни до мужа.

До этого семиклассник в Тюменской области застрелил отца, пока тот спал, и попался правоохранителям, когда вез труп в лес. Подросток взялся за «Сайгу» на почве семейного конфликта. Избавиться от тела 54-летнего мужчины ему помог школьный друг.