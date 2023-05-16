Судебный пристав погибла при столкновении автомобилей в Кузбассе

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

Судебный пристав погибла в ДТП на одной из трасс в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе СКР по Кемеровской области. В служебное авто, в котором находились сотрудники ФССП, въехал легковой автомобиль, водитель которого не справился с управлением.

16 мая текущего года около 17 часов 20 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что на одной из автомобильных дорог в Новокузнецком муниципальном округе в результате столкновения автомобилей пострадали двое судебных приставов, одна из женщин погибла, — говорится в сообщении.

На место ДТП выехала следственная группа с участием следователя-криминалиста. Назначена техническая экспертиза. Начато уголовное разбирательство по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием пяти автомобилей погиб один человек. Водитель «Газели» врезался в автомобиль Iveco, следующие за ними машины одна за другой въехали друг в друга. Погибшим оказался водитель «Газели». Еще два человека пострадали.