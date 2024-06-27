Судьба 15-летней девочки остается неизвестной после схода поезда в Коми В Коми после схода поезда 15-летняя девочка числится пропавшей без вести

Фото: t.me/mchs_official*

Судьба одного человека остается неизвестной после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу в Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. По предварительным данным, речь идет о 15-летней девочке.

Двое числились пропавшими без вести после схода поезда. Мужчина обнаружен [погибшим], 15-летняя девочка числится без вести пропавшей, — сообщили в управлении.

В РЖД ранее сообщили, что тело еще одного погибшего обнаружили на месте схода пассажирского поезда в Коми. Таким образом число жертв аварии выросло до двух.

В компании отметили, что выплатят дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда. Пострадавшие получат по миллиону рублей, остальные — по 500 тысяч рублей.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков.

Как уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в результате схода вагонов семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).