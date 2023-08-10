Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели продолжают поиски на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. О судьбе еще 12 человек по-прежнему ничего не известно, уточнил собеседник агентства.

По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются, — сообщил источник.

Взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. По уточненным данным, помещение принадлежало компании «Пиро-Росс». Взрывной волной были выбиты стекла в близлежащих домах, среди которых жилые многоэтажки, школы, колледж и спортивный комплекс.

После происшествия в Сергиево-Посадском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Как уточнила глава местной администрации Оксана Ероханова, соответствующие меры позволят привлечь дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов, а также собрать и систематизировать все необходимые данные в кратчайшие сроки.

По данным Минздрава Московской области, в результате инцидента пострадали 56 человек. Шесть из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще 30 были госпитализированы. Чуть более 20 пострадавших обратились в травмпункт и уехали домой после предоставления им необходимой помощи, добавили в ведомстве.