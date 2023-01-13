Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой

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Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми, сообщает РИА Новости. Среди прочего, подозреваемому запрещено приближаться к этим животным ближе, чем на 10 метров.

Инцидент произошел 2 января. В тот день петербуржец попытался влезть на лошадь, запряженную в карету. Из-за этого пострадали трое: двое детей восьми и девяти лет, а также их 43-летний отец.

Предполагаемым виновником оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленинградской области Роман Максимов, проживающий в Санкт-Петербурге и работающий механиком. Отмечается, что Максимов запрыгнул на одну из лошадей и стал подгонять ее ударами ног по бокам и командой «вперед», это спровоцировало «лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей». Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Максимову меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Максимову запрет определённых действий на весь период предварительного следствия. Максимову запрещено… посещать места проведения культурно-массовых мероприятий…, управлять транспортными средствами – гужевыми повозками…, находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчину, подозреваемого в попытке оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 267 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).