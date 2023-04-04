Домашней кошке из Омска суд запретил свободно гулять по квартире В Омске пенсионер добился запрета для соседской кошки заходить на его жилплощадь

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Омске 72-летний пенсионер через суд добился запрета для соседской кошки свободно передвигаться по его части жилплощади. Конфликт между собственниками удалось решить, в ходе судебного разбирательства они пришли к мирному соглашению, рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области. Соседку также обязали убрать лишние вещи из ванной комнаты и демонтировать кухонный стол.

Итогом достигнутой договоренности между соседями стало установление правил пользования жилым помещением, на основании которых за каждым закрепляется его комната. Также женщина обязуется демонтировать одну из полок, установленную в ванной комнате, и убрать из нее лишние вещи, демонтировать кухонный стол для возможности установки стола другим собственником и ограничить в передвижении по квартире своего домашнего питомца, — пояснили в ведомстве.

Пенсионер в свою очередь отказался от требований освободить кухню от холодильника и шкафов, принадлежавших соседке. Позже мужчина снова обратился к судебным приставам из-за невыполнения пункта о домашнем животном омички: кошка продолжала свободно разгуливать по его части квартиры. Собственницу уведомили о санкциях, которые грозят ей. После этого женщина прекратила выпускать животное в места общего пользования.

Суд в Приморье ранее оштрафовал местного жителя на 50 тысяч рублей за то, что тот выложил в интернет фотографию тигра и распугал тем самым соседей. Помимо штрафа, у него конфисковали мобильный телефон.