Суд запретил использовать дачу полковника Квитко для экскурсий

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Суд установил запрет на использование объекта культурного наследия «Ансамбль: „Дача полковника Квитко“» в коммерческих целях по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края. Согласно данным, на объекте не соблюдались требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

С учетом изложенного по постановлению прокурора района он (местный житель, осуществлявший незаконную экскурсионную деятельность. — NEWS.ru) привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов), к штрафу в две тысячи рублей, — говорится в сообщении.

В свою очередь оштрафованный бизнесмен считает, что чиновники, «вступив в преступный сговор и используя служебное положение», на протяжении нескольких лет умышленно и осознанно блокировали инвестиционные проекты, которые гарантировали восстановление памятника в качестве объекта культурного наследия, объекта экскурсионного показа.

Согласно приказу администрации Краснодарского края, общий объем прямых инвестиций составлял 100 миллионов рублей. Руководство санатория «Юность», действуя от лица государства — Российской Федерации, — запретило восстановление памятника в качестве государственной инфраструктуры в ущерб своему же учреждению и потребовало вернуть Ансамбль в первоначальное состояние, — написал мужчина в соцсети «ВКонтакте».

По словам предпринимателя, до начала восстановительных работ памятник был «наркопритоном». Он выразил сожаление в связи с таким решением.

Ранее в Госдуме поддержали продажу дачи Сталина в Мытищах. Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила, что продажа с молотка может позволить восстановить усадьбу, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Она также напомнила, что механизм продажи исторических зданий прописан в законодательстве.