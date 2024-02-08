Суд заочно арестовал сибирского экс-депутата В Красноярске суд заочно арестовал экс-депутата Гольдмана за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает МВД региона. 48-летнего мужчину объявили в международный розыск.

По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В начале февраля в отношении Гольдмана было возбуждено второе уголовное дело. По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО «УК «Голдман Групп», для погашения долгов перед кредиторами убедил генерального директора ООО «Управление Агроактивами» выдать в долг более 327 млн рублей.

Под гарантию возврата средств Гольдман предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, не получив письменного разрешения на ее отчуждение. Подписав договор, Гольдман получил деньги и распорядился ими по своему усмотрению, не планируя возвращать.

Ранее Сбербанк попросил признать Гольдмана банкротом. Сумма его задолженности по состоянию на конец января составляла 609,5 млн рублей, а неустойки — 4,8 млн.

В конце октября сообщалось, что Гольдман вылетел из Красноярска в Москву, далее в Минск, после чего в Стамбул, на Мальдивы и снова вернулся в Стамбул. Позднее на имущество его холдинга был наложен арест на общую сумму 830 млн рублей.

Ресторатор Олег Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу из-за фитнесс-центра Black Star Fitness, ранее сообщил, что находится в Лондоне. Бизнесмен добавил, что уголовное дело стало для него сюрпризом, поскольку он считал разбирательства «сугубо гражданско-правовым иском». Он добавил, что его адвокаты уже занимаются делом, и подчеркнул, что не видит в случившемся никаких скрытых мотивов.