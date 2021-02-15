Суд заочно арестовал фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

https://static.news.ru/photo/57bf3288-6fc2-11eb-914a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал ещё двух уроженцев Ингушетии, причастных, по версии следствия, к убийству руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Белхороева Мусы и Дудурханова Мухарбека, которым заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Теракт, повлёкший причинение смерти человеку», ст. 205.4 «Организация террористического сообщества или участие в нём», ч. 3 ст. 222 «Незаконное хранение оружия организованной группой». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.

Уточняется, что обвиняемые были объявлены в международный розыск. На прошлой неделе Следственный комитет объявил в розыск ещё троих уроженцев Ингушетии, также обвиняемых в причастности к убийству Эльджаркиева.

В январе 2019-го было совершено первое покушение на Эльджаркиева, когда он с коллегами возвращался в Ингушетию после рабочей поездки в Чечню. Преступники догнали Mercedes силовика на трассе и открыли по нему огонь. Ибрагим Эльджаркиев чудом не пострадал, а коллеги были госпитализированы, двое из них позже скончались. По данным СМИ, с тех пор майор находился под госзащитой в родной республике, но в Москве, вероятно, ею пренебрёг и был убит. Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года.

Как сообщал NEWS.ru, следователи предъявили в августе прошлого года обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые в ноябре 2019-го напали и убили главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.