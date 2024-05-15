Суд заменил приговор экс-главе псковской «Открытки» по делу о наркотиках Суд освободил экс-главу псковской «Открытки» Милушкину от наказания в колонии

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Псковский районный суд заменил приговор экс-главе местного отделения «Открытой России» Лии Милушкиной, которую признали виновной в сбыте наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области. Вместо 10,5 года колонии строгого режима, к которым ее приговорили в августе 2021 года, ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

В адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении Милушкиной Л. С. от отбывания наказания либо замене наказания более мягким. <...> Милушкиной Л. С. судом заменено наказание исправительными работами на срок один год и шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, — говорится в сообщении.

Суд принял во внимание, что Милушкина характеризуется положительно по месту работы, имеет постоянный доход и добросовестно занимается воспитанием детей. Также отмечается, что она полностью признала вину в содеянном, при этом страдает рядом хронических заболеваний. С учетом перечисленных факторов суд решил освободить ее от отбывания наказания в колонии строгого режима и заменил ей наказание.

Псковский районный суд приговорил Милушкину к 10,5 года колонии общего режима в августе 2021 года. Ее признали виновной в сбыте наркотиков, а адвокат настаивал, что вещества ей подбросили. При этом женщине предоставили отсрочку до 2024 года, так как у нее есть малолетние дети. Ее мужу Артему, которого обвинили в сбыте наркотиков и поджоге, назначили 11 лет колонии общего режима. После оглашения приговора мужчина сломал скамейку в «клетке» в зале суда.