Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Ижевске

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Суд заключил под стражу обвиняемого в подготовке теракта против главы оборонного предприятия в Ижевске, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии. Под арестом мужчина пробудет до 16 января 2024 года.

Мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 16 января 2024 года, — пояснили в пресс-службе.

О задержании 33-летнего подозреваемого сообщила накануне Федеральная служба безопасности РФ. Уточняется, что злоумышленник действовал по заданию украинской террористической организации.

При обыске у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами. Возбуждено дело по двум статьям УК РФ (приготовление к террористическому акту и участие в деятельности террористической организации).

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу на 1 месяц и 25 дней 27-летнего Евгения Ряполова. Его подозревают в попытке совершения теракта в городском военкомате. Как полагает следствие, обвиняемый пронес в комиссариат самодельное взрывное устройство, но не смог довести задуманное до конца по не зависящим от него обстоятельствам.