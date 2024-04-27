Суд забрал у российской экс-чиновницы квартиру У экс-чиновницы Тувы конфисковали квартиру из-за неподтвержденных доходов

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Суд Тувы удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшей чиновницы, сообщает ТАСС. Надзорное ведомство считает, что она приобрела недвижимость на неподтвержденные доходы.

Проверка показала, что начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кызыла купила трехкомнатную квартиру за 4,4 млн рублей и не представила доказательства законности средств. Отмечается, что сумма сделки превышает официальные доходы экс-чиновницы за последние три года.

Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав реквизировать квартиру в пользу государства. В обеспечение иска суд запретил любые сделки с недвижимостью.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру экс-супруги замминистра обороны Тимура Иванова в центре Москвы выставили на продажу в тот же день, когда задержали чиновника. По данным канала, за жилье просят 500 млн рублей. Квартира площадью 317 квадратных метров с высотой потолка в четыре метра находится в «Доме искусств» на Поварской улице.

Отмечается, что Иванов во время избрания судом меры пресечения просил поместить его под домашний арест в эту квартиру или в загородный дом. В издании считают, что замминистра не знал, что собственник выставил ее на продажу уже 23 апреля.