Суд Якутии приговорил чиновника к обязательным работам за кражу масла

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Бывший заместитель главы Крестяхского наслега Сунтарского района Якутии признан виновным в краже сливочного масла на сумму 209 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, суд приговорил чиновника к 400 часам обязательных работ. Причинённый ущерб подсудимый возместил полностью в ходе предварительного следствия.

Преступление было совершено в сентябре этого года. Замглавы приехал на личном автомобиле в один из сельскохозяйственных кооперативов, расположенный в двух километрах от села Крестях, где отодвинул камеру видеонаблюдения. Ночью он вернулся, с помощью принесённого с собой ключа открутил профилированный лист стены сарая и похитил из морозильной камеры 19 ящиков сливочного масла по 20 кг каждый.

По данным следствия, пять ящиков мужчина оставил у себя, остальные 14 он перевёз в Якутск, где их и продал.

Имя чиновника не называется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проживающий в словацком регионе Кисуце мужчина может получить тюремный срок за то, что украл в магазине пару шоколадных конфет. Прокуратура просит для обвиняемого десять лет лишения свободы. Такой серьёзный срок гражданин Словакии может получить из-за того, что совершил кражу во время введённого в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что мужчина украл в магазине две шоколадные конфеты стоимостью в несколько евро. Нарушитель, по словам очевидцев, даже не пытался скрыться с места преступления.