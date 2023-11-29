Суд на Урале взыскал с МВД 1,2 млн рублей за изнасилование задержанной

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 29 ноября обязал МВД выплатить 1,2 млн рублей уроженке Казахстана в счет компенсации морального вреда за пережитое сексуализированное насилие со стороны полицейских, сообщает правозащитный проект «Трампункт» в Telegram. В МВД настаивали, что требования заявительницы неуместны, поскольку сотрудникам не инкриминировали превышение должностных полномочий. Потерпевшая, напротив, недовольна низкой суммой компенсации — она требовала 3 млн рублей.

В ходе разбирательства представители МВД возражали против удовлетворения иска. По их мнению, ППСников не обвиняли в превышении должностных полномочий и, следовательно, требования о возмещении вреда не могут быть предъявлены к министерству. Пострадавшая планирует обжаловать решение суда в связи с низкой компенсацией, — сообщили в «Травмпункте».

Изнасилование произошло в 2019 году. Полицейские задержали девушку и надругались над ней в служебном авто, угрожая отвезти в отдел и «пустить по кругу». Полицейских ранее приговорили к реальным срокам от пяти и более лет колонии строго режима.

Ранее суд в Уфе приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы полицейского Умара Татриева, который издевался над женой и детьми. Прокурор при этом просил для обвиняемого пять лет колонии общего режима. Мужчина на протяжении десяти лет систематически избивал супругу, мог швырнуть ее об стену и угрожал отнять детей в случае развода.