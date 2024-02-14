Суд вынес вердикт поджигательнице военкомата в Петербурге Суд приговорил к 10 годам колонии поджигательницу военкомата в Петербурге

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Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам колонии женщину по обвинению в теракте, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В 2023 году злоумышленница подожгла входную дверь городского военкомата на Английском проспекте. Осужденная также возместила ущерб на сумму около 92 тысяч рублей.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Жумагул Курбановой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима, — говорится в сообщении.

7 сентября женщина облила дверь военкомата в Санкт-Петербурге горючим веществом, а потом стала закидывать учреждение камнями, снимая все это на телефон. Злоумышленницу задержали очевидцы, они же и вызвали полицию. Поджигательницей оказалась 58-летняя сотрудница «Водоканала», которую «зомбировали» кураторы.

Ранее во Владивостоке был задержан подросток, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов города. Согласно данным следствия, молодой человек прошел двухмесячное «обучение», где его готовили к реализации террористических актов. «Курс» обвиняемый нашел в интернете. Принимая решение о его прохождении, юноша руководствовался радикальными политическими взглядами, неприязнью к СВО и действующей власти. Молодого человека заключили под стражу на срок до 9 ноября.