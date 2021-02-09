Суд вынес решение по делу религиозной секты, истязавшей детей

https://static.news.ru/photo/00c4b838-6b7e-11eb-8f14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловский областной суд завершил рассмотрение дела главы секты «Ученик Иисуса Христа» Земфиры Гайнуллиной, которой были предъявлены обвинения в пособничестве убийству ребёнка, формировании опасной религиозной организации и истязании детей.

Согласно решению, суд постановил освободить обвиняемую от уголовной ответственности и применить в отношении неё «принудительные меры медицинского характера в специализированной организации».

После вступления приговора в силу Гайнуллиной предстоит отправиться в психиатрическую больницу. В отношении её соратника Ивана Казанцева суд принял аналогичное решение. Он освобождён от наказания за преступления, в том числе убийство сына.

В декабре 2017 года женщина вовлекла в участие в религиозном объединении мужчину, который, следуя указанному учению, систематически наносил двоим своим малолетним сыновьям побои. Более того, указанный мужчина в ноябре 2019 года, находясь в одной из квартир в Екатеринбурге, убил своего девятилетнего сына, после чего сокрыл тело ребёнка в лесном массиве, — рассказали в пресс-службе областного управления СК РФ.

В общей сложности было проведено свыше 50 экспертиз, включая психолого-психиатрическую. По итогам был сделан вывод о тяжёлых расстройствах психики, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее 60-летнего жителя Иерусалима арестовали по обвинению в содержании людей в рабстве и в мошенничестве. Подозреваемый, называвший себя раввином, организовал секту, которая действовала под прикрытием семинара для женщин.