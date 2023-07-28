Суд вынес решение по делу о поджоге военкомата в Хабаровском крае Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 18 годам тюрьмы за поджог военкомата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый Восточный окружной военный суд признал таксиста из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева виновным по делу о поджоге военкомата, сообщает «Сибирь.Реалии» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, а также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Первые пять лет лишения свободы Золотарев проведет в тюрьме.

Золотарева обвиняли в приготовлении к террористическому акту, а также насилии в отношении представителей власти, не опасном для жизни. Защита просила оправдать его по террористическим статьям, однако суд остался непреклонен. В качестве отягчающего обстоятельства указано алкогольное опьянение. Известно, что 12 марта Золотарев был задержан за езду в пьяном виде.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил диверсанта Сергея Белавина к 22 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. По данным следствия, он был завербован украинскими спецслужбами еще в 2019 году. В июне 2022 года он прибыл в Россию, где установил бомбу на железнодорожные пути в районе населенного пункта Робчик. В результате взрыва пострадал поезд.