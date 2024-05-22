Суд вынес приговор убийце известной свахи в Красноярске СК: убийца известной свахи в Красноярске осужден на 13 лет

Суд приговорил убийцу известной в Красноярске предпринимательницы и свахи Нины Кузьминой к 13 годам лишения заключения в колонии строгого режима, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. Мужчина признан виновным в убийстве по найму, разбое и похищении документа.

Вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя Красноярска. Он признан виновным в убийстве по найму, разбое и похищении у гражданина паспорта и другого документа. <...> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что убийца действовал по заказу 63-летней жительницы Красноярска, задолжавшей Кузьминой 300 тыс. рублей. За убийство она разрешила мужчине не возвращать долг в 600 тыс. рублей. Убийца познакомился с Кузьминой и 3 марта убил женщину в ее машине. Он перегнал автомобиль, забрал из сумки убитой ключи и документы, после чего вскрыл сейф в ее квартире. Часть обнаруженных там денег убийца передал организатору преступления.

Позже он на своем автомобиле вывез убитую в Иркутскую область облил бензином и сжег вблизи поселка Чунский. Дело в отношении организатора убийства направлено на утверждение в прокуратуру.

Ранее в Москве маньяк познакомился с жительницей Москвы в приложении, после чего убил женщину и закопал ее тело. Преступление раскрыли только спустя полгода. При этом убитая была замужем, но супруг разрешил ей отношения с будущим убийцей, поскольку сам он постоянно находился на работе.