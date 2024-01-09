Суд вынес приговор сотруднику магазина, запершему школьника в морозилке Запершего школьника в морозилке сибиряка приговорили к условному сроку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику магазина, который запер в холодильном складском помещении девятилетнего школьника, пишет KP.RU. Сибиряка приговорили к трем годам условно, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей за моральный ущерб.

По версии следствия, 29 августа 2022 года сотрудник магазина на улице Селезнева в городе Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков, — сообщили в СКР.

По данным следствия, мальчик указал сотрудникам супермаркета на недочеты в их работе и показал просроченные товары. В ответ на это один из сотрудников запер школьника в холодной подсобке без света. Мужчина освободил его только тогда, когда услышал, что мальчик звонит в экстренные службы. Сам подозреваемый свою вину отрицал. Он заявил, что действительно завел ребенка в подсобное помещение, но не применял физической силы.

Жительница Севастополя ранее оказалась закрыта в торговом центре во время тревоги. Когда сработала сирена, сотрудники магазина закрыли его и поспешили в убежище, забыв проверить наличие в помещении покупателей. Запертая в магазине девушка отметила, что тревоги она не слышала, по громкой связи также ничего не объявляли.