Суд вынес приговор сержанту, из-за которого погибли 13 человек Суд приговорил к 20 годам сержанта за смертельный пожар в костромском клубе

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Станислав Ионкин

2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Станислава Ионкина, который спровоцировал смертельный пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, к 20 годам лишения свободы, передает ТАСС. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишить его воинского звания сержанта и государственных наград, — постановил суд.

Кроме того, подсудимого обязали выплатить потерпевшим 1 млн рублей. В пользу владельца клуба, организатора мероприятий и родственников погибших суд взыскал в общей сложности свыше 55 млн рублей.

Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. По версии следствия, Ионкин в нетрезвом состоянии повздорил с одним из посетителей заведения. Чтобы напугать оппонента, сержант выстрелил в помещении из ракетницы, в результате чего вспыхнул потолок клуба. В разгоревшемся пожаре погибли 13 человек, еще пять пострадали.

Ранее в городе Балаково Саратовской области двух бывших сотрудников водоканала признали виновными в халатности в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в промоине. Работников муниципального предприятия приговорили к трем и двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.