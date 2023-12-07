Суд вынес приговор подросткам за попытку убийства беременной женщины Суд Магаданской области вынес приговор подросткам по делу о попытке убийства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольский районный суд Магаданской области вынес приговор 18-летнему подростку и его 16-летней сообщнице, обвинявшимся в попытке убийства беременной женщины, сообщает издание «МВД Медиа». По его данным, их признали виновными. Несовершеннолетнюю девушку приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии, а самого подростка — к 4 годам 6 месяцам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел ночью 9 июля неподалеку от поселка Ола. По данным следствия, подростки под надуманным предлогом приехали с потерпевшей на мост через реку. Молодой человек, которому на момент совершения преступления было 17 лет, сбросил знакомую с моста в реку. Девушка же отправила с мобильного телефона жертвы сообщения родственникам, попытавшись скрыть следы преступления. Однако потерпевшей удалось выжить после покушения на ее жизнь благодаря помощи прохожего, спасшего ее из воды. На допросе подростки признались, что они пошли на преступление ради проживания в арендуемой жертвой квартире и хищения ее денег.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием в колонии общего режима, его несовершеннолетней соучастнице – 4 года с отбыванием в воспитательной колонии. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, — говорится в вердикте суда.

Как сообщалось ранее, Калужский районный суд Калужской области избрал меру пресечения лицам, задержанным по подозрению в похищении ребенка. Их арестовали на два месяца, в последующем этот срок может быть продлен.