Суд вынес приговор бывшему главе астраханского МЧС Экс-главу астраханского МЧС осудили на 1,5 года тюрьмы за превышение полномочий

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Кировский районный суд Астрахани вынес приговор бывшему главе регионального управления МЧС России Алексея Мурзина. Его осудили на 1,5 года лишения свободы за злоупотреблениями должностных полномочий, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

Кировский районный суд Астрахани признал бывшего начальника ГУ МЧС России по Астраханской области виновным и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, — говорится в заявлении.

Экс-руководитель ГУ МЧС по Астраханской области будет отбывать наказание в колонии-поселении. Ему также запрещено занимать определенные должности сроком на три года.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Выяснилось, что Мурзин обязал подчиненных в нерабочее время делать косметический и капремонт, чтобы избежать собственных трат. За это сотрудникам полагалась премия и освобождение от должностных обязанностей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Осужденный экс-глава ГУ МЧС признал вину и сотрудничал со следствием.

Недавно бывшего сотрудника Минприроды Кубани осудили на 12 лет за шпионаж. Суд доказал, что мужчина передавал иностранной разведке секретные данные, которые могли использоваться против России.