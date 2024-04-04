Суд Волгограда арестовал шестерых подростков, избивших мужчину в автобусе

Краснооктябрьский районный суд Волгограда арестовал на два месяца шестерых подростков, которые избили 37-летнего мужчину в автобусе, сообщили в пресс-службе инстанции. Отмечается, что один задержанный оказался совершеннолетним, остальным пятерым еще не исполнилось 18 лет.

Всем предъявлены обвинения по статье о хулиганстве. Кроме того, троих из арестованных подозревают также в нападении на 33-летнего мужчину во дворе одного из домов в Волгограде и похищении его паспорта.

Инцидент с избиением произошел 1 апреля. Группа подростков избила пассажира в автобусе из-за замечания, которое он сделал относительно их поведения в общественном транспорте. У пострадавшего диагностированы множественные травмы. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как рассказала очевидица произошедшего, подростки перед нападением громко матерились в общественном транспорте. По ее словам, другие пассажиры пытались их успокоить, когда они набросились на пострадавшего, но те не реагировали. Они вытолкнули раскритиковавшего их мужчину на улицу и продолжили избивать там. Женщина добавила, что в Сети появилось видео, как группа похожих парней избивает на улице уже другого человека.