Суд во Владивостоке назначил дату рассмотрения дела американца Блэка Суд во Владивостоке рассмотрит дело американского солдата Блэка 6 июня

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Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, рассказала РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева. По ее словам, заседание состоится в 14.00 по местному времени, в 07.00 по московскому.

Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США — 6 июня в 14.00 (07.00 мск), — сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что уголовное дело, возбужденное против Гордона Блэка, было передано в Первомайский районный суд во Владивостоке. Задержанный обвиняется в угрозе убийством и в краже. При этом Приморский краевой суд отказал Блэку в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил его под арестом. Заседание прошло в открытом режиме, по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Блэк — штаб-сержант сухопутных войск США, который был расквартирован в Республике Корея. По окончании службы приехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. При встрече они поругались, и мужчина избил возлюбленную, а также украл у нее деньги. В итоге американца направили в карантинную камеру в СИЗО № 1.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх известила, что Министерство обороны США инициировало административное расследование обстоятельств поездки штаб-сержанта в Россию. Подобные «несогласованные» визиты американским военным строго запрещены, напомнила она.