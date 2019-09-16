https://static.news.ru/photo/24131f20-d8a2-11e9-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: kominternovsky.vrn.sudrf.ru

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор двоим полицейским. Сергей Косьяненко и Олег Соколовский обвинялись в пытках двух студентов.

Об этом сообщает проект «Зона права» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Сергея Локтева.

Косьяненко приговорили к 3 годам и 2 месяцам, а Соколовского — к 3 годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в мае 2018 года. Сотрудники полиции с помощью пыток пытались заставить двух молодых признаться в краже, которую они не совершали. Один из оперативников надевал им на голову пакет с нашатырным спиртом, перекрывая доступ воздуха. Второй — наступал на наручники, «отчего те испытывали физическую боль».

Ранее News.ru писал о том, что экс-сотрудника ФСБ отправили в колонию за превышение полномочий.