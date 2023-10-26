Суд в Приморье вынес приговор экс-главе Госархива и его подельникам В Приморье экс-глава Госархива получил шесть лет колонии по делу о взятках

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Суд во Владивостоке признал виновными во взяточничестве и посредничестве в этом преступлении, а также мошенничестве экс-главу Госархива Приморского края и двух его сообщников, говорится в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры региона. Бывший глава Госархива получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей, а двое его сообщников по 6,5 и 7,5 лет лишения свободы со штрафами в 5,4 и 6 млн рублей соответственно. Сумма ущерба, причиненного Владивостокскому городскому округу, превысила 5,5 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений и назначил бывшему директору Государственного архива Приморского края наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом 1 млн рублей. <...> Местом отбывания <...> определена исправительная колония общего режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017–2019 годах экс-директор Госархива Приморского края получил при помощи посредника четыре взятки в размере 250 тысяч рублей каждая за подмену документов в архивных делах 1988–1989 годов. Дела касались семи земельных участков на улицах Шишкина, Манчьжурская, Выселковая, Аксаковская во Владивостоке. Осужденные предоставляли фиктивные документы в госорганы для постановки на кадастровый учет и оформления перехода права собственности на землю в пользу заинтересованных лиц.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 44-летнего экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Натарову также назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки — 18,8 млн рублей.