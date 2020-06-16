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Суд в Петербурге завершил следствие по делу запрещённой группировки «Сеть»

16:21, 16 июня 2020
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов Виктор Филинков и Юлий Бояршинов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд во время выездного заседания в Санкт-Петербурге завершил следствие по делу террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ). Инстанция рассмотрела материалы в отношении предполагаемых экстремистов — Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Во время слушаний 16 июня были удовлетворены ходатайства обвинителей об оглашении протоколов очной ставки между осуждённым ранее по этому же делу в Северной столице Игорем Шишкиным и участниками пензенского процесса — Арманом Сагынбаевым и Дмитрием Пчелинцевым.

Кроме того, должны быть обнародованы показания подозреваемых по поводу тренировок членов террористической организации. По мнению адвоката Филинкова — Виталия Черкасова — суд позволил себе нарушить принцип состязательности сторон, согласившись с просьбой обвинения. Прения назначили на 17 июня 2020 года, пишет ТАСС.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. 11 участников организации, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». 10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам «Сети». Общий срок приговоров составил 86 лет.

Осуждённые по уголовному делу, их родственники и адвокаты утверждали, что признания были получены под жестокими пытками. Приговор раскритиковали правозащитники, за пересмотр дела «Сети» выступили искусствоведы, кинематографисты, врачи и журналисты. В защиту фигурантов выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
 
Как ранее писал NEWS.ru, петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за недопуска журналистов на суд по делу ячейки запрещённой в РФ террористической организации «Сеть».

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