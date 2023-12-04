Суд в Омске поставил точку в деле банды черных риелторов В Омске вынесли приговор черным риелторам за обман россиян на миллионы рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд приговорил пятерых участников банды черных риелторов к лишению свободы на сроки от двух до шести с половиной лет колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Их признали виновными в принуждении к совершению сделки или отказу от нее (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Октябрьский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от нее, совершенное организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — говорится в сообщении.

Суд установил, что организатором группировки выступил руководитель риелторской фирмы. В период с 2017 по 2020 год он вместе с сообщниками покупал доли в праве собственности на объекты недвижимости в Омске по заниженной цене. Впоследствии участники банды создавали невыносимые условия для жизни другим жильцам и принуждали владельцев других долей продать им недвижимость по минимальной стоимости или выкупить у них по завышенной. Потерпевшими по делу выступили 12 человек, причиненный им ущерб превысил 6,5 млн рублей.

Суд приговорил лидера группировки к шести с половиной годам колонии строгого режима, его главного пособника — к пяти годам и двум месяцам. Остальные получили от трех с половиной лет колонии строгого режима до двух лет колонии общего режима. Их также обязали возместить потерпевшим моральный вред на сумму около 1,7 млн рублей.

Ранее вице-президент Российской Гильдии риелторов Артемий Шурыгин объяснил, что при поиске квартиры онлайн могут попадаться фейковые объявления, распознать их можно по цене: обычно она будет ниже рыночной. Эксперт уточнил, что также насторожить должно недавнее появление аккаунта продавца на площадке.