Суд в Мордовии приговорил к условному сроку жителя за расчистку дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год приговорили 19 декабря в Пролетарском суде Саранска жителя райцентра Кадошкино Игоря Рогожина, сообщает «Российская газета». Его осудили за то, что по просьбам жителей трех сел он расчистил грунтовую дорогу в лесу без разрешения властей.

За 33 поваленных бульдозером ствола подсудимому инкриминировалась незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Гособвинение просило три с половиной года колонии. Защита и поддерживающие Рогожина сельчане настаивали на его полном оправдании.

История началась полтора года назад. Лесная дорога, соединявшая села Большая Поляна, Глушково и Паево с Кадошкино, с 90-х заросла самосевом. Жители решили восстановить ее: по грунтовке расстояние до райцентра — шесть с половиной километров, а по главной дороге — 21. Главы сел направили Игорю Рогожину, руководителю местного отделения крупного агрохолдинга, официальные письма с просьбой привести дорогу в порядок. Тот не отказал землякам: бесплатно выделил людей и технику. Когда расчистка завершалась, появились лесничий и полицейские.

Отмечается, что из 33 поваленных в ходе работ стволов полноценными деревьями — с диаметром 30 сантиметров и более — были лишь три. Остальные — молодая поросль — 10, 15, 20 сантиметров у основания.

Будем обжаловать вердикт. Люди, которые всеми силами старались помочь мне за эти полтора года, должны поверить в справедливость и не бояться чиновничьей суеты. Согласиться с обвинением — значит предать их, — заявил Игорь Рогожин.

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