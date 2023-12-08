Суд в Краснодаре повторно рассмотрит дело об избиении мужчины полицейскими

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кассационный суд в Краснодаре рассмотрит иск мужчины против полицейских, которые, по его утверждению, избили его и сломали ногу, пишет в Telegram-канале правозащитная организация «Команда против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Судебная тяжба краснодарца длится уже четвертый год. За это время стражей порядка сначала признали виновными в превышении должностных полномочий, но затем приговор был отменен.

В марте 2019 года мужчина, которому на тот момент было 23 года, потерял ключи от своего дома и решил перелезть через забор. В этот момент его увидели патрулирующие улицу полицейские. Как утверждает канал, правоохранители стащили его с забора, ударили дубинкой по ноге и избили. Когда пострадавший обратился в больницу, ему диагностировали закрытый перелом ноги.

Ранее жителю Нижнего Новгорода обязали выплатить компенсацию в 200 тысяч рублей за пытки в отделе полиции 12 лет назад. Юристы требовали для потерпевшего возмещения ущерба в 1 млн рублей.

В сентябре трое жителей Оренбурга получили письменные извинения от областного УМВД спустя 13 лет после избиения полицейскими. Потерпевших задержали по подозрению в серии краж, но они все отрицали. Тогда стражи порядка применили к ним физическую силу.