Суд в Элисте дал активисту три года колонии за фейки о ВС РФ

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Элистинский городской суд признал виновным местного активиста Алтана Очирова в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы». Отмечается, что обвиняемый вину не признает и рассчитывает обжаловать приговор в ближайшее время.

Как утверждают авторы портала, Алтан Очиров проходил подозреваемым по ст. 207.3 УК РФ за свои публикации о Вооруженных силах РФ в соцсетях. Суд счел их недостоверными. Обвинитель требовал дать активисту семь лет колонии, однако судья назначил ему срок ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса — три года.

Ранее стало известно, что сумма штрафов за дискредитацию Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП) для россиян по состоянию на 15 октября составила 85,7 млн рублей. Отмечается, что было оштрафовано 2504 человека. При этом наказанных по аналогичной уголовной статье пока нет. Это связано с тем, что наказание по ней наступает в том случае, если россиянин нарушит статью о дискредитации армии второй раз за год.

Также говорится об одном приговоре за фейки об армии (статья 207.3 УК). В июне Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам тюрьмы. Фигурантами по этой статье проходят 87 человек.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев предупредил, что следует ожидать роста числа дел по фейкам и дискредитации.