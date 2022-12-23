Суд в Донецке впервые продлил арест по законодательству РФ Донецкий суд впервые по законодательству РФ продлил арест 19 членам «Азова»

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Ворошиловский межрайонный суд в Донецке продлил содержание под стражей 19 солдатам батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на два месяца, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах ДНР. Он подчеркнул, что это первый случай продления ареста в республике по законодательству России.

Ворошиловский межрайонный суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства и на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 19 «азовцев», обвиняемых в участии в деятельности организации, признанной террористической (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). <...> По сути, это первое продление меры пресечения «азовцам» в рамках уже российского законодательства, — сказал собеседник агентства.

По его словам, 26 декабря суд также рассмотрит возможность продления ареста еще 15 человек в ДНР.

Ранее Международный общественный трибунал по Украине обвинил бойца батальона «Азов» Ивана Бочкарева с позывным Ведьмак в расстреле мирных жителей в Мариуполе. Как сообщали СМИ, Бочкарев охранял военную технику возле школы № 42 и в ходе дежурства по приказу командира расстрелял проходящего мимо склада мужчину, которого заподозрили в съемке объекта на мобильный телефон.