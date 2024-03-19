Суд в Челябинске вынес приговор девушкам, заставившим соперницу рыть могилу

Суд признал виновными двух жительниц Челябинска в причинении женщине серьезных телесных повреждений, сообщил Telegram-канал Mash. Они заставили жертву рыть себе могилу.

Нападавшие получили реальные сроки в четыре года. Они также должны выплатить компенсацию пострадавшей в размере 50 тысяч рублей каждая.

В апреле 2022 года две девушки 18 и 23 года похитили 54-летнюю женщину из Кисегача. Под действием ревности, они связали ее и поместили в багажник автомобиля, после чего отправились в Касли. В Касли они удерживали и избивали женщину в квартире. Потом жертву перевезли ее в лес.

Угрозами убийством, они заставили пострадавшую рыть могилу голыми руками, подвергая избиениям. После этого они оставили ее в безлюдном лесу и уехали. Женщине удалось выбраться на дорогу и попросить о помощи.

Ранее сообщалось, что следователи Пермского края разбираются в деталях избиения группой подростков 15-летней девочки в Березниках. По информации агентства, в деле пока фигурирует одна подозреваемая.

На распространившихся в Сети кадрах слышно, как оператор видео подначивает девушку сильнее бить жертву, молящую о пощаде, и называет школьницу наркоманкой. На заднем фоне видны другие подростки. После нападения у жертвы забрали телефон. Мать избитой рассказала, что ее дочь из дома выманила подруга, а видео с издевательствами потом прислал лидер хулиганов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.