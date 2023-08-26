Суд в Челябинске сослался на толковый словарь и разрешил пикеты Суд в Челябинске признал незаконной претензию мэрии к слову «пикет»

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Челябинский областной суд признал незаконными действия администрации города, которая отказала в проведении серии предвыборных пикетов. Председатель челябинского отделения партии «Яблоко» юрист Ярослав Щербаков опубликовал в Telegram апелляционное определение, в котором судья Ирина Хабина в том числе ссылается на Толковый словарь Ожегова в определении слова «пикет».

В суде юрист Щербаков отстаивал право на проведение ряда мероприятий с 25 августа по 4 сентября. Мэрия не согласовала их из-за того, что в уведомлении вместо слова «пикетирование» было употреблено слово «пикет».

Толковый словарь Ожегова С. И., находящийся в свободном доступе, дает понятие «пикет» в том числе как «лица, группа лиц, стоящие где-нибудь в знак демонстрации». <...> Исходя из изложенного, указание в уведомлении формы публичного мероприятия «пикет» вместо «пикетирования» поводом для оставления без рассмотрения уведомления быть не может, — говорится в определении.

При этом в первую очередь судья сослалась на положения федерального закона о проведении массовых публичных акций.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг, который хотели провести соратники бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Единомышленники Стрелкова собирались провести акцию напротив здания Мосгорсуда в Краснобогатырском сквере. Причиной отказа назвали антиковидные меры в столице.