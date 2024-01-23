Суд в Бердске решил судьбу мигранта, предлагавшего взятку сотруднику ФСБ Суд приговорил мигранта к 3 годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

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Городской суд Бердска приговорил 30-летнего гражданина Таджикистана Азиза Камолзода к трем годам колонии общего режима за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу управления Судебного департамента в Новосибирской области. Его признали виновным по статье 291 УК РФ.

Отмечается, что осужденного ранее выдворяли с территории России с запретом въезда, но в 2023 году он вернулся по поддельному паспорту. Он попытался дать взятку сотруднику ФСБ в размере 80 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к ответственности. После этого его задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске жителя Таджикистана признали виновным в покушении на убийство собственной дочери, которую он избил и сбросил с балкона пятого этажа. Иностранца приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Тем временем в правительстве предложили разработать методические рекомендации для вузов по адаптации студентов-иностранцев. В частности, чтобы приобщить обучающихся мигрантов к традиционным духовно-нравственным ценностям. На эту задачу отвели время до 20 марта.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении правил депортации мигрантов. Нововведения позволяют нарушителям избежать такой участи, заплатив штраф в размере до 50 тысяч рублей, если суд решит, что депортация «ограничивает право на уважение частной жизни».