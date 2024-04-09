Суд в Башкирии ужесточил приговор соратнице Навального Суд ужесточил приговор соратнице Навального Лилии Чанышевой до 9,5 года

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Лилия Чанышева

Верховный суд Башкирии в закрытом режиме ужесточил экс-координатору уфимского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена) Лилии Чанышевой приговор, передает адвокат Рамиль Гизатуллин в своем Telegram-канале. Вместо назначенных ранее 7,5 года она проведет в заключении 9,5 года.

Верховный суд РБ более четырех часов в апелляционном порядке рассматривал уголовное дело в отношении Лилии Чанышевой и Рустема Мулюкова. Ожидаемо, что Чанышевой усилили наказание до девяти лет и шести месяцев лишения свободы. Именно для этого кассация отменяла первоначальную апелляцию. Неожиданно было, что усилят наказание на такой срок, — написал Гизатуллин.

Другому фигуранту дела о деятельности экстремистской организации активисту Рустему Мулюкову срок оставили без изменений.

В декабре Советский районный суд Томска приговорил депутата гордумы и экс-руководителя регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Ксению Фадееву к девяти годам колонии общего режима по делу об экстремизме. Ее признали виновной по двум статьям УК: «Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения» и «Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».