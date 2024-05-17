Попытка оспорить приговор экс-прокурору обернулась жестким решением суда Суд ужесточил наказание бывшему прокурору Новосибирской области Фалилееву

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Владимир Фалилеев

Апелляционный суд ужесточил наказание экс-прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву, сообщила адвокат Антонина Бартенева. По ее словам, которые приводит ТАСС, к назначенному ранее сроку в девять лет колонии назначено еще полгода. Также в обвинение вернули 8 млн рублей, которые ранее исключил суд первой инстанции. Таким образом, новая сумма штрафа составила свыше 21 млн рублей.

Ужесточили наказание, добавили полгода к сроку и вернули в обвинение те 8 млн, которые исключил суд первой инстанции, — приводит агентство слова собеседницы.

Экс-прокурора задержали 16 февраля 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В январе суд Барнаула приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и выписал штраф в 5 млн рублей.

До этого Фалилеева выселили из 125 квадратных метров элитного жилья в Новосибирске по решению Октябрьского районного суда. Прокурор еще при службе пытался получить недвижимость в собственность, но ему отказывали из-за наличия земли в другом регионе.

Ранее криминалист Михаил Игнатов объяснил, почему взяточники хранят деньги дома. По его словам, в России эффективно работают декларации о доходах, где каждый госслужащий обязан отразить наличие у себя денежных активов. Именно по этой причине, считает он, многие коррупционеры прячут деньги наличными у себя дома. Эксперт подчеркнул, что они не могут куда-то вложить полученные средства и положить их на свои счета.