Суд увеличил штраф осужденному за взятку экс-совладельцу «Зимней вишни»

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Вячеслав Вишневский

Апелляционный суд в Кемерово увеличил штраф осужденному за взятку бывшему гендиректору и совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Сумма штрафа составила десятикратный размер взятки и выросла с 21 млн до 70 млн рублей, сообщает ТАСС.

Назначить Вишневскому дополнительное наказание <...> в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, <...> то есть в размере 70 млн рублей. В остальной части приговор оставить без изменения, — приводит агентство определение судебной коллегии.

Вячеслав Вишневский приговорен к восьми годам колонии общего режима за дачу взятки главе Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ в 2013–2014 годах. Являясь бывшим директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Вишневский дал взятку для перестройки с нарушениями здания комбината в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», в котором позже случился пожар с многочисленными жертвами.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в кинозале погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев были признаны виновными в нарушении требований противопожарной безопасности и в смерти двух и более лиц. Они получили 14 лет, 13,5 года и 11 лет тюрьмы соответственно. также реальные сроки за халатность при тушении огня и гибель людей получили пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.