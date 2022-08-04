Суд постановил уничтожить iPhone девушки, сделавшей фото перед собором

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить iPhone 12 Ирины Волковой, на который она сфотографировалась в нижнем белье перед Исаакиевским собором. Смартфон признали вещественным доказательством по делу об оскорблении верующих, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Петербурженка хотела его вернуть, но затем отказалась от апелляционной жалобы.

Собственно, за телефон Волкова и решила побороться в районном суде. Девушка просила телефон не уничтожать, а вернуть ей. Но в итоге осужденная отказалась от апелляционной жалобы. Сегодня суд производство прекратил, — говорится в сообщении.

Суд также назначил девушке наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Летом 2020 года Волкова сделала фото и видео в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, после чего разместила данный контент в Сети, чем, по версии следствия, оскорбила чувства верующих. Позже она признала свою вину и раскаялась.

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