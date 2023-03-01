Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Exxon на миллиарды рублей Суд на Сахалине удовлетворил иск Генпрокуратуры к Exxon Neftegas о взыскании ₽15,5 млрд

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Областной суд на Сахалине удовлетворил иск, поданный Генеральной прокуратурой России против Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта «Сахалин-1», дочерняя компания ExxonMobil), передает ТАСС. Суд в полном объеме удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании с компании около 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пени.

Иск был подан 26 сентября 2022 года, когда компания еще являлась оператором проекта «Сахалин-1». Однако суть иска не была озвучена, и комментарии по этому поводу не предоставлялись.

После создания нового оператора проекта «Сахалин-1» компания ExxonMobil полностью покинула Россию.

Обозреватель Этьен Балмер ранее рассказала, что власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа. По ее словам, американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», однако японская сторона не стала предпринимать подобных шагов.

Сообщалось, что причиной остановки добычи на «Сахалине-1» стал отказ оператора проекта американской Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», поскольку те лишились покрытия от западных страховщиков из-за санкций.